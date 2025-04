DIRECTO UCRANIA | últimas noticias del conflicto, al minuto

La UE denuncia que Rusia "demuestra que no quiere la paz" y que está prolongando el conflicto

La Unión Europea ha denunciado este miércoles que Rusia "demuestra que no quiere la paz" y ha pedido que se le empuje a parar la guerra, toda vez continúa con la agresión pese a la propuesta de un alto el fuego de Ucrania que Moscú todavía no ha aceptado. "No parece que vaya a disminuir. Desde que Ucrania aceptó el alto el fuego sin condiciones, los ataques de Rusia no han hecho más que aumentar", ha denunciado la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, en rueda de prensa con el primer ministro ucraniano, Denis Shmigal, tras la reunión del Consejo de Asociación entre la UE y Ucrania. "Rusia está demostrando claramente que no quiere la paz. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Creo que la respuesta correcta es presionar realmente a quien quiere la guerra, que es Rusia, para que quiera la paz", ha asegurado la ex primera ministra estonia sobre el horizonte en las negociaciones con Rusia tras la falta de resultados concretos. La jefa de la diplomacia europea ha insistido en que, en este punto, Ucrania "está luchando una guerra que solo Rusia quiere mantener" y ha recalcado que Kiev necesita munición de gran calibre, apuntando que la UE puede aportar dos millones de obuses de artillería pese a que los 27 todavía no han cerrado filas sobre la fórmula a seguir.