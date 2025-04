DIRECTO UCRANIA: últimas noticias del conflicto, al minuto

Trump dice que los bombardeos en Ucrania de los últimos días "son una cosa horrible"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que no está "contento con todos los bombardeos de la última semana" que ha efectuado el Ejército ruso en Ucrania y afirmó que "son una cosa horrible" y que no sabe "qué está pasando allí". "No me gusta lo que está pasando con los bombardeos. Están bombardeando como locos ahora mismo. Están bombardeando. No sé qué está pasando allí. No es una buena situación", respondió Trump durante una comparecencia ante la prensa en el Despacho Oval con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al ser preguntado por la posibilidad de reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin. "Nos estamos reuniendo con Rusia, nos estamos reuniendo con Ucrania, y nos estamos acercando (a un alto el fuego). Pero no estoy contento con todos los bombardeos de la última semana. Horrible, son una cosa horrible", añadió el mandatario estadounidense.