DIRECTO UCRANIA: últimas noticias del conflicto, al minuto

Ucrania dice que no hay un sistema fiable para garantizar el alto el fuego y pide a EEUU que se encargue

Las autoridades ucranianas han reconocido que no existe actualmente un mecanismo fiable que supervise una tregua armada tanto en el mar Negro como en lo que atañe a las instalaciones energéticas, mientras Rusia continúa con sus ataques, y ha instado a Estados Unidos a encargarse de esta situación. "Desafortunadamente, actualmente no existe un mecanismo claro de vigilancia y control", ha lamentado este viernes el jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Andri Yermak, en declaraciones ante los medios, según recoge Ukrinform. "Creemos que es la parte estadounidense la que tiene toda la capacidad para ponerlo en marcha", ha dicho Yermak, para quien dicho sistema no sólo debería servir para vigilar que se está cumpliendo la tregua, sino también contemplar "qué sucede si se infringe". Yermak ha denunciado que son constantes las violaciones de la parte rusa sobre el acuerdo de alto el fuego, al mismo tiempo que son transmitidas a sus aliados para que actúen en consecuencia. "Esperamos que tomen medidas para presionar a Rusia a que cumpla las condiciones acordadas en Arabia Saudí", ha expresado.