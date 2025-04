Aranceles de Donald Trump, en directo: reacciones y última hora de los nuevos impuestos a Europa y el resto del mundo

Starmer y Macron coinciden en que una guerra comercial "no beneficia a nadie"

Una guerra comercial "no beneficia a nadie", pero no se debe "descartar" nada, coincidieron el sábado el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, después de que Donald Trump impusiera nuevos aranceles, según Downing Street. Los dos dirigentes conversaron por teléfono y "coincidieron en que una guerra comercial no beneficia a nadie, pero que no hay que descartar nada", escribió el equipo de Starmer en un comunicado.