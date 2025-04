DIRECTO UCRANIA: últimas noticias del conflicto, al minuto

Rubio dice que se sabrá en "semanas, no meses", si Rusia va en serio sobre paz en Ucrania

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó este viernes en Bruselas que espera saber "en semanas, no meses", si Rusia se toma en serio la posibilidad de alcanzar la paz en Ucrania a raíz de los contactos que Washington ha emprendido por separado con autoridades rusas y ucranianas para ese fin. "Pronto sabremos, en cuestión de semanas, no de meses, si Rusia se toma en serio la paz o no. Espero que sí", indicó Rubio a la prensa en Bruselas, al término de una reunión de dos días de ministros de Exteriores de la OTAN. Rubio afirmó, por contra, que "los ucranianos han mostrado una voluntad a entrar, por ejemplo, en un completo alto el fuego para crear un espacio para la negociación" y señaló que "en algún momento, muy pronto, no de aquí a seis meses, los rusos y (el presidente ruso, Vladimir) Putin, tendrá que tomar una decisión sobre si son o no serios respecto a la paz".