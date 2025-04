Aranceles de Donald Trump, en directo: reacciones y última hora de los nuevos impuestos a Europa y el resto del mundo

Nintendo retrasa la precompra de Switch 2 tras los aranceles de Trump

Nintendo Co. anunció que está retrasando los pedidos anticipados para el nuevo Switch 2 debido al impacto de los aranceles globales impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las precompras del nuevo dispositivo no comenzarán el 9 de abril como estaba previsto, según declaró un portavoz de Nintendo el viernes, "para evaluar el posible impacto de los aranceles y la evolución del mercado". The Verge y CNBC informaron previamente sobre el retraso. Nintendo afirmó que mantendrá su fecha de lanzamiento original del 5 de junio, cuando la Switch 2 debía salir a la venta a 450 dólares en EEUU. Ese precio podría revisarse al alza. La compañía aún no ha anunciado una nueva fecha para la apertura de las reservas. Nintendo, con sede en Kioto, Japón, presentó la consola Switch 2 a principios de esta semana, el mismo día que Trump anunció aranceles globales, incluidos gravámenes del 24% a Japón y del 46% a Vietnam, donde la compañía ha estado trasladadndo cada vez más más producción.