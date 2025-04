Aranceles de Donald Trump, en directo: reacciones y última hora de los nuevos impuestos a Europa y el resto del mundo

Meloni no es favorable a responder a los aranceles de EEUU imponiendo tarifas arancelarias

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, afirmó este jueves que los aranceles de EEUU "son una elección equivocada", aunque remarcó que "no es la catástrofe de la que algunos hablan" y aseguró tener sus dudas de que lo más idóneo sea "responder a los aranceles con otros aranceles". "No estoy convencida de que la mejor opción sea responder a los aranceles con otros aranceles, porque entonces el impacto en nuestra economía podría ser mayor", aseguró Meloni, considerada una de las principales aliadas de Donald Trump en Europa, en declaraciones la televisión pública RAI. La jefa de Gobierno italiana canceló este jueves sus compromisos en agenda para analizar las posibles acciones a tomar tras el anuncio del presidente estadounidense de introducir inmediatamente un arancel global mínimo del 10 % a todas las importaciones, y del 20 % para la Unión Europea (UE), lo que también afecta a Italia. "Pienso que la elección de EEUU es equivocada" y "no favorece ni a la economía europea ni a la americana", dijo Meloni, en una postura similar a la que expuso ayer tras el anuncio de Trump. Sin embargo, la mandataria apeló a mantener la calma: "También creo que no hay que alimentar el alarmismo que estoy escuchando las últimas horas", aseguró.