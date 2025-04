DIRECTO UCRANIA: últimas noticias del conflicto, al minuto

Rubio insiste en que la OTAN gaste el 5% en Defensa pero asume que "no se hará en un año o dos"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha insistido este jueves en que los aliados de la OTAN dediquen el 5% del PIB en gasto en Defensa, fijando un "camino realista" para alcanzar este listón, aunque ha reconocido que este esfuerzo "no se hará en un año o dos". A su llegada a la primera cita con los homólogos de la OTAN en Bruselas, Rubio ha insistido en que los aliados eleven el gasto en Defensa para llegar a la cifra señalada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque ha apuntado a fijar una senda "realista" y reconocido que no se llegará a ese listón "en un año o dos". "Queremos salir de aquí con la certeza de que estamos en el camino, un camino realista, para que cada uno de los miembros se comprometa y cumpla su promesa de llegar al 5% del gasto. Y eso incluye a Estados Unidos, que tendrá que aumentar su porcentaje", ha indicado en declaraciones junto al secretario general aliado, Mark Rutte. Rubio ha subrayado que las amenazas "graves" a las que se enfrenta la OTAN requieren de un "compromiso pleno y real" con la capacidad de hacerles frente. Así, ha recalcado que la OTAN es un conjunto de "países ricos que tienen capacidad para hacer más" y, aunque entiende que hay "políticas domésticas" relativas al estado de bienestar "que no se quieren desmontar para gastar más en seguridad", la situación en Ucrania requiere "sacrificios" y supone "un recordatorio de que el poder duro sigue siendo necesario como disuasión".