Guerra de Israel, en directo: última hora del conflicto

La situación en Cisjordania "empeora", denuncia ganador de un Oscar en la ONU

El activista palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por un documental que ilustra la violencia del ejército y los colonos israelíes contra los palestinos en la Cisjordania ocupada, aseguró este jueves en la ONU que la situación no hace más que "empeorar". Invitado por el Comité de la ONU para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, el coautor de "No Other Land" recibió una gran ovación en una amplia sala de conferencias de Naciones Unidas, al fin de la proyección del laureado documental en la pasada ceremonia de los Oscar. "Después de ganar un Oscar, volvimos a la misma realidad, y no hace más que empeorar", dijo Basel Adra, que explicó que su trabajo, destinado a "hacer saber al mundo que vivimos en esta tierra", había sido "un éxito más allá de (sus) expectativas".