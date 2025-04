Al menos 14 muertos tras varios ataques aéreos y una ofensiva terrestre israelí contra Siria

Al menos 14 personas han muerto y varias decenas más han resultado heridas en cinco olas de ataques aéreos —y una incursión terrestre— de Israel en su país vecino, Siria, ocurridos durante la noche de este lunes, en la mayor escalada bélica israelí en el país árabe.

Israel, desde la caída en diciembre del régimen de Bashar al Asad, ha estado semanalmente bombardeando, atacando y buscando limitar las capacidades militares de la nueva administración exrebelde de Damasco, cuyo gran aliado político en la región es Turquía.

Israel, desde 1967, ocupa los Altos del Golán sirios, y desde la caída de Asad ha usado el vacío de poder en Siria para expandir su territorio ocupado y amenazar con crear “por la fuerza” una zona desmilitarizada en todo el sur de Siria, donde Israel asegura que cualquier miembro de las fuerzas armadas sirias puede ser su objetivo.

“En una flagrante violación de la ley internacional y de la soberanía de Siria, las fuerzas israelís han lanzado varios ataques aéreos contra cinco áreas distintas de nuestro país en un plazo de 30 minutos, lo que ha resultado la destrucción casi total del Aeropuerto Militar de Hama. Esta escalada injustificada constituye un acto deliberado de desestabilizar Siria y prolongar el sufrimiento de su gente”, ha dicho este martes por la madrugada el Ministerio sirio de Exteriores en un comunicado.

Los bombardeos israelís —además de un ataque terrestre en la provincia sureña de Daraa, donde el Estado hebreo ha confirmado la muerte de diez soldados sirios— han tenido como objetivo, así, un centro de investigación científica en el barrio de Barzeh en Damasco, el Aeropuerto Militar de Hama y la base aérea de T4, en Homs, entregada por Siria a Turquía para que el país anatolio proteja los cielos del país árabe.

Un mensaje

Esta última base, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH) no ha sido dañada, sino que se ha visto atacada tan solo “en sus alrededores”. “Los ataques israelís en Siria tienen la intención de mandarle un mensaje a Turquía: no establezcáis una base militar en Siria. No interfiráis con la actividad israelí en los cielos de este país”, ha asegurado este lunes por la noche una fuente anónima israelí al periódico ‘The Jerusalem Post’, muy cercano al gobierno del primer ministro del país hebreo, Benyamín Netanyahu.

“En un momento en el que Siria está intentando reconstruirse después de 14 años de guerra, estos ataques repetidos vienen en un contexto de un claro intento de Israel de normalizar la violencia en nuestro país, dañar los esfuerzos de recuperación y perpetuar su política de impunidad”, continúa el comunicado de Exteriores sirio.

Según el OSDH, Israel ha realizado más de 500 ataques aéreos contra Siria desde diciembre, con la caída de Asad. Ninguno de estas acciones, ni las incursiones terrestres, han apenas recibido respuesta por parte de un Ejército sirio aún desorganizado, casi inexistente y sin recursos.