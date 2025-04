DIRECTO UCRANIA: últimas noticias del conflicto, al minuto

Wang asegura a Putin que la cooperación ruso-china no está dirigida contra terceros países

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, aseguró este martes al reunirse en el Kremlin con el presidente ruso, Vladímir Putin, que la cooperación entre ambos países no está dirigida contra terceros países. "La cooperación entre China y Rusia no está dirigida contra terceros países y no está sujeta a injerencias externas", dijo Wang al comienzo de la reunión. Wang, cuyo país mantiene tensiones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos, subrayó: "Nuestra amistad no tiene un carácter coyuntural, sino duradero". A su vez, destacó que los preparativos de la visita a Rusia del presidente chino, Xi Jinping, "transcurren de manera totalmente exitosa". De hecho, Putin aseguró que espera a Xi para celebrar el 9 de mayo en Moscú el 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. "Estoy convencido de que la próxima visita del líder a Rusia y también su propia visita a China darán con seguridad un nuevo impulso al desarrollo de las relaciones bilaterales", destacó Wang a Putin.