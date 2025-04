Borrell inicia su mandato como presidente del Cidob

Josep Borrell, exministro socialista y exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ha iniciado este miércoles su mandato como presidente del Cidob, centro de investigación en relaciones internacionales con sede en Barcelona.

Borrell fue nombrado para esta responsabilidad por el patronato de la institución el pasado 13 de diciembre, y este miércoles ha tenido ya sus primeras reuniones como nuevo presidente del Cidob, según ha explicado en un comunicado este 'think tank' de relaciones internacionales.

En su encuentro con el personal del centro, Borrell ha manifestado su intención de "contribuir a reforzar el posicionamiento internacional del Cidob, en un momento de cambio del orden internacional", además de "aproximar los estudios, la reflexión y el análisis prospectivo" a los políticos y al conjunto de la sociedad.

Este próximo sábado, el Cidob organizará en el Palau de Pedralbes de Barcelona la 23ª edición de la conferencia internacional "War and Peace in the 21st Century. El futuro de Oriente Medio: entender el conflicto, construir la paz".

Líneas de investigación

También ha tenido la oportunidad de conocer más de cerca al equipo investigador de la institución y sus distintas líneas de investigación. En esta reunión, Josep Borrell ha presentado su último libro Europe, in the 'Arc of Fire', una recopilación de artículos y reflexiones en torno a los desafíos geopolíticos y de seguridad que enfrenta a Europa, realizados durante su último año como alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión.

Por último, se ha llevado a cabo un primer encuentro con el Patronato de la institución, durante el cual Josep Borrell ha conversado con los miembros del máximo órgano de gobierno de Cidob sobre los retos de la institución y las prioridades de su mandato.

En los próximos días, el nuevo presidente de CIDOB atenderá diferentes compromisos de carácter institucional que concluirán el próximo sábado 5 de abril en el Palacio de Pedralbes con su primer acto público, durante la 23ª edición de la conferencia internacional War and Peace in the 21st Century: El futuro de Oriente Próximo: entender el conflicto, construir la conflicto.

La conferencia abordará las causas del conflicto en Oriente Próximo y su dimensión internacional, analizando cómo la comunidad internacional puede promover el diálogo y aportar soluciones para una paz duradera, y qué escenarios pueden preverse para la región, sacudida por una nueva ola de conflictos y unos niveles de violencia sin precedentes. El programa completo de la conferencia War and Peace puede consultarse en la página web de Cidob.