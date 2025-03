Guerra de Ucrania, en directo hoy: últimas noticias del conflicto al minuto

Rusia intenta frenar el rearme en Europa apelando al miedo y desacreditando a los líderes de la UE

En el Kremlin se siente la alegría ante la percepción, equivocada o no, de que obtendrá lo que quiera de Ucrania. Y no quiere que nadie arruine este momento dulce del putinismo. Ni siquiera la campaña para el rearme europeo. Aunque la idea del presidente francés, Emmanuel Macron, de crear un Ejército europeo que pueda defender a los países de la Unión Europea (UE) "de Estados Unidos, Rusia y China" ya se pronunció en público en 2018, no ha sido hasta este año 2025 cuando los líderes europeos han empezado a pensarlo en serio. En Rusia, esas iniciativas provocan enorme desagrado y se quiere sofocar ese problema potencial apelando, por un lado, al miedo y a la deslegitimación de las autoridades comunitarias y, por otro, a la merma que ello puede suponer en el gasto social europeo. | Lee el reportaje de Àlex Bustos.