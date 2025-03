El emotivo relato de Kanthong, la mujer que dio a luz durante el terremoto de Birmania

En medio del caos provocado por el terremoto del viernes, una mujer tailandesa vivió el día más algido de su vida. Dio a luz a una niña en una cama rodante de un hospital mientras era evacuada.

El potente seísmo de 7,7 grados de magnitud centrado en Myanmar sacudió el viernes edificios tan lejanos como la capital tailandesa, Bangkok, lo que obligó a evacuar a los pacientes a la planta baja al exterior de los edificios por seguridad.

Kanthong Saenmuangshin, de 36 años, había acudido al hospital para una revisión rutinaria, pero se puso de parto cuando el suelo empezó a temblar. Kanthong rompió aguas mientras era escoltada por el personal médico del Hospital General de la Policía por cinco tramos de escaleras, y le preocupaba dar a luz en la escalera. "Le decía a mi bebé que no saliera todavía", ha declarado Kanthong el sábado.

"Di a luz allí mismo"

"Entonces me pusieron en una cama de hospital y me rodearon de un montón de personal médico, y di a luz allí mismo", ha afirmado. En ese momento, su marido estaba trabajando y no pudo llegar al hospital a tiempo para el parto.

El alivio llegó cuando por fin nació su hija. La tierra había dejado de temblar y su nacimiento hizo feliz a Kanthong, que junto a su marido le ha puesto un apodo: 'Mink'. Aún no han decidido su nombre oficial, pero no le pondrán ningún nombre relacionado con el terremoto.