GUERRA UCRANIA | DIRECTO: últimas noticias al minuto

Ucrania pide en la ONU "mirar las acciones de Rusia y no sus declaraciones"

Ucrania dijo este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU que ante las negociaciones de paz indirectas de su país actualmente en curso con Moscú "hay que mirar las acciones de Rusia y no sus declaraciones", y abogó por "una diplomacia apoyada en sanciones y presión sobre Moscú". Con ello, la representante interina de Ucrania ante la ONU, Khrystyna Hayovyshyn, se refería a la continuidad de los ataques rusos contra objetivos civiles en Ucrania, que la propia ONU había presentado previamente como especialmente intensos en este mes de marzo, en palabras de la vicesecretaria general para Asuntos Humanitarios, Joyce Msuya. Hayovyshyn dijo que su país ha dado muestras de que desea la paz y está lista a "dar pasos concretos", pero advirtió: "No aceptaremos la paz a cualquier precio, una paz que anime al agresor a continuar sus ataques en el futuro". En este sentido, repitió las condiciones que para su país son irrenunciables: no reconocer la ocupación rusa de ningún territorio ucraniano, no admitir ninguna imposición extranjera sobre la composición o funciones de las fuerzas armadas y rechazar cualquier restricción a la soberanía ucraniana sobre su política interior o exterior "incluida la elección de alianzas a las que nos queramos unir", en alusión a la OTAN.