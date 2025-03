Guerra de Israel, en directo: última hora del conflicto

Detienen en EEUU a otra estudiante musulmana que publicó un artículo en favor de Palestina

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos detuvieron a otra estudiante musulmana que el año pasado publicó un artículo de opinión en el periódico de su universidad en el que pedía al centro educativo que dejara de financiar empresas con vínculos a Israel. Rumeysa Ozturk, una joven de 30 años de origen turco, estaba haciendo su doctorado en la universidad de Tufts, en Massachusetts, y tenía un visado de estudiante vigente, de acuerdo con un comunicado de su abogada, Mahsa Khanbabai, recogido por The New York Times. En un video difundido en redes sociales, se puede ver cómo varias personas con el rostro tapado se aproximan en la calle a Ozturk, que se dirigía a celebrar iftar -cuando se rompe el ayuno en Ramadán- con sus amigos, y, sin dejarla hablar, la sujetan de las manos y se la llevan. La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, aseguró en su cuenta de X que Ozturk participaba "en actividades de apoyo a Hamás", aunque no aportó pruebas de ello.