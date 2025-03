GUERRA UCRANIA | DIRECTO: últimas noticias al minuto

Sánchez buscará apoyos para un mayor gasto en defensa pero sin concretar sus planes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, buscará hoy ante el pleno del Congreso convencer de la necesidad de que España aumente la inversión en defensa, pero, frente a lo que le reclaman la oposición y sus socios, no concretará aún cómo ni cuándo hacerlo. Sánchez comparecerá ante la Cámara baja en un debate que el Ejecutivo asume que no es fácil por las posiciones que han ido expresando los grupos parlamentarios, pero con la certeza de que casi todos ellos entienden que, ante la actual situación geopolítica, España no puede dejar de cumplir sus compromisos en este ámbito. La previsión es que el presidente del Gobierno informe del debate y las reflexiones que se suceden en Europa para seguir apoyando a Ucrania y para incrementar las inversiones no sólo en defensa, sino en un concepto más amplio como el de seguridad. En ese sentido, Sánchez ya mostró el pasado jueves en la reunión del Consejo Europeo que se celebró en Bruselas su rechazo a denominar plan de "rearme" el proyecto que maneja la Comisión Europea para aumentar ese gasto.