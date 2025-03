Guerra de Israel, en directo: última hora del conflicto

Israel detiene y libera poco después a cineasta palestino ganador de un Oscar

La policía israelí liberó el martes al cineasta palestino Hamdan Ballal, codirector del oscarizado documental "No other land", detenido la víspera tras sufrir, según activistas, un ataque a manos de colonos israelíes en Cisjordania ocupada. "Fue un ataque violento y el objetivo era matarme", declaró el realizador a la AFPTV. "Después de ganar el Oscar, no me esperaba estar expuesto a este tipo de ataques", dijo. Previamente, Basel Badra, que trabajó con Ballal en la película, había publicado en X una foto suya desde un hospital tras su liberación con manchas de sangre en la camisa. "Hamdan ha sido liberado y se encuentra actualmente en el hospital en Hebrón recibiendo tratamiento. Fue golpeado por soldados y colonos en todo el cuerpo", afirmó Adra, añadiendo que "los soldados lo dejaron con los ojos vendados y esposado" toda la noche.