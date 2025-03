GUERRA UCRANIA | DIRECTO: últimas noticias al minuto

Rusia no tiene previsto firmar ningún documento tras las negociaciones con EEUU en Riad

Rusia no tiene previsto firmar el lunes ningún documento al término de las negociaciones con Estados Unidos en la capital saudí, Riad, según informó hoy el Kremlin. "No. No se planea (firmar) ningún documento", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la agencia TASS.