Guerra de Israel, en directo: última hora del conflicto

El gobierno de Trump envió por error plan de guerra secreto a un periodista

Un periodista estadounidense fue incluido sin querer en un chat grupal en el que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otros altos funcionarios del gobierno de Donald Trump discutían ataques inminentes contra los rebeldes hutíes de Yemen, confirmó la Casa Blanca. Trump anunció los ataques el 15 de marzo, pero el jefe de redacción de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, afirma que recibió un aviso sobre el plan horas antes a través de un chat grupal en Signal. "El hilo de mensajes que se informó parece ser auténtico, y estamos revisando cómo se agregó un número inadvertidamente a la cadena", dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Brian Hughes. La Casa Blanca dijo que Trump sigue "teniendo la máxima confianza en su equipo de seguridad nacional", después de que el presidente dijera no estar al tanto de esta aparente falla. Hegseth, un expresentador de televisión conservador sin experiencia al frente de organizaciones de la talla del Pentágono, no asumió responsabilidad por lo ocurrido, al hablar con periodistas el lunes.