Caso Emile | Cuatro detenidos por la muerte del niño francés en verano de 2023, incluidos sus abuelos

El caso de la desaparición en un pequeño pueblo alpino en el verano de 2023 del pequeño Emile, un niño de dos años y medio cuya muerte conmocionó a toda Francia, dio un giro espectacular este martes con la puesta bajo custodia policial de cuatro personas, entre ellas sus dos abuelos maternos.

Este 25 de marzo, Philippe Vedovini y su esposa, abuelos de Emile Soleil, así como dos de sus hijos adultos, fueron detenidos por homicidio voluntario y ocultación de cadáver por investigadores de la gendarmería de Marsella, en el sureste de Francia, declaró el fiscal Jean-Luc Blanchon en un comunicado enviado a la agencia AFP.

La abogada de los abuelos, Isabelle Colombani, confirmó a la AFP que fueron puestos bajo custodia policial. "No tengo ningún comentario que hacer. Me acabo de enterar", afirmó. La identidad de las otras dos personas detenidas, el tío o la tía del niño, no se conoció de inmediato, pero la investigación se centró de repente en el círculo familiar.

"Estas medidas de detención policial se inscriben en una fase de verificación y comparación de los elementos e informaciones recabados durante las investigaciones realizadas en los últimos meses", añadió el magistrado en su comunicado.

"Los investigadores también están realizando operaciones forenses en diversos puntos del país", añadió el fiscal, quien precisó que "se emitirá una nueva comunicación una vez concluidas las actuaciones en curso".

Búsquedas infructuosas

Emile, de dos años y medio, desapareció el 8 de julio de 2023, después de llegar para las vacaciones de verano a la segunda residencia de sus abuelos maternos en la aldea de Haut-Vernet, en los Alpes franceses.

Pese a varios días de búsquedas ciudadanas y "barridos judiciales", no se había encontrado ningún rastro del niño. Durante nueve meses, la investigación no arrojó nada concreto, hasta el descubrimiento, a finales de marzo de 2024, por un paseante, del cráneo y los dientes del niño, aproximadamente a 1,7 km de la aldea, una caminata de 25 minutos para un adulto.

El 8 de febrero, el funeral del niño se celebró según el rito de San Pío V, de acuerdo con los deseos de los padres y abuelos de Emilio, fervientes católicos tradicionalistas, en la basílica de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, cerca de Marsella, en presencia de toda la familia y varios cientos de personas.

Hallados un hueso y restos de ropa

El 13 de marzo, la presencia de investigadores en la aldea de Haut-Vernet reavivó las especulaciones. Según varios medios de comunicación, la policía se incautó de una jardinera colocada a la entrada de una capilla de la aldea. La fiscalía se negó después a confirmarlo.

Los jueces de instrucción desplegaron inmediatamente decenas de agentes de policía, entre ellos especialistas en escena del crimen, antropólogos y dos equipos caninos para la búsqueda de restos humanos. En la misma zona pudieron encontrar ropa y un pequeño trozo de hueso.