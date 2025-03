Guerra de Israel, en directo: última hora del conflicto

EEUU no quiere "especular" sobre la anexión de Gaza y señala a Hamás por seguir la guerra

La portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tammy Bruce, no quiso "especular ni comentar" sobre la anexión de Gaza, con la que amenazó el Gobierno de Israel a Hamás y señaló al grupo terrorista por continuar con la guerra. "No voy a comentar ni a especular sobre hipótesis de lo que puede pasar o no. Creo que los principales objetivos son los suministros humanitarios y detener la violencia, y aquí es donde estamos ahora mismo", dijo Bruce en una rueda de prensa. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó este viernes al Ejército apoderarse de más territorios en Gaza, sin especificar cuáles, y amenazó a Hamás con la anexión del territorio a Israel si el grupo no libera a los rehenes. "Cuanto más mantenga Hamás su rechazo, más territorio perderá, el cual será anexionado a Israel", dijo Katz en un comunicado difundido por el ministerio.