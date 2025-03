GUERRA UCRANIA | DIRECTO: últimas noticias al minuto

EEUU pretende controlar la central de Zaporiyia si la recupera para Ucrania, según Zelenski

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha explicado que trató en su llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, la posibilidad de que EEUU controle la central nuclear ocupada de Zaporiyia si logra que vuelva bajo control de Kiev en las negociaciones con Rusia. "La conversación fue sobre la central nuclear que está actualmente bajo ocupación temporal", dijo Zelenski al borde de la medianoche en una rueda de prensa. "Es peligroso porque Rusia controla la central nuclear. No está operativa porque Rusia no sabe cómo operarla", declaró el presidente ucraniano. Según reveló el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Trump habló por teléfono con Zelenski de la posibilidad de que EEUU se convierta en propietario de las centrales eléctricas ucranianas como medida para garantizar su seguridad ante la amenaza rusa. La portavoz no especificó que se trataba sólo de la central ocupada de Zaporiyia como hizo Zelenski después. El presidente ucraniano señaló que está dispuesto a permitir que EEUU se ocupe de la puesta en marcha de la infraestructura -que fue ocupada por los rusos al comienzo de la guerra- en caso de que Ucrania la recupere.