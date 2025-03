Trump y Putin acuerdan un alto el fuego de 30 días en infraestructuras energéticas como primer paso para acabar con la guerra de Ucrania

La esperada conversación telefónica del martes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso Vladímir Putin, sobre el fin de la guerra de Ucrania, ha concluido tras casi dos horas y media de diálogo con un acuerdo para un alto el fuego de 30 días en los ataques a infraestructuras energéticas.

En un breve comunicado sobre la llamada facilitado por la Casa Blanca se asegura que los dos líderes han acordado que "el movimiento hacia la paz" empezará con esa tregua temporal en "energía y infraestructuras" que deberán cumplir las dos partes en conflicto, Rusia y Ucrania. Según el comunicado del Kremlin, mucho más extenso, Putin ha dado una "respuesta positiva" ea la propueta de Trump y ha "entregado de inmediato a los militares rusos el mando correspondiente".

Después, según la Casa Blanca, habrá "negociaciones técnicas" que empezarán "inmediatamente" sobre la implementación de un alto el fuego marítimo en el Mar Negro, a las que seguirían la búsqueda del alto el fuego completo y una paz permanente.

La conversación y las negociaciones, no obstante, no tienen garantizado un resultado final. Y en su diálogo con Trump, según el Kremlin, Putin ha enfatizado que "la condición clave para prevenir la escalada del conflicto y trabajar hacia su solución por medios políticos y diplomáticos debe ser el cese total de la asistencia militar extranjera y el suministro de información de inteligencia a Kiev".

Washington interrumpió temporalmente la ayuda a Ucrania , tanto militar como de inteligencia, tras el explosivo encuentro en el Despacho Oval entre Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pero la reanudó tras las negociaciones en Arabia Saudí.

La reacción de Zelenski

Está por ver si Ucrania acepta el planteamiento de este acuerdo, que se queda corto frente al plan de una tregua incondicional de 30 días que planteó Washington y que Kiev ya había aceptado en las reuniones que mantuvo con EEUU en Arabia Saudi. Y de momento el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reaccionado este martes mostrando en una rueda de prensa en Finlandia "escepticismo" aunque también ha dicho que "si hay un alto el fuego parcial será un resultado positivo".

El líder ucraniano ha recordado que su país "ha apoyado la posición de la tregua y no usar armas contra infrqestructuras de energía y no atacar los corredores navales". Ha dicho, además, que está a la espera de hablar con el presidente Trump y "entender los detalles". Y ha añadido: "Hay dos partes en esta guerra, Rusia y Ucrania, así que muchas negociaciones sin Ucrania no resultarán de mucha ayuda".

Reservas

La llamada entre Trump y Putin es la segunda que han mantenido los dos líderes, al menos de forma públicamente confirmada, desde que el republicano volvió a la Casa Blanca. Es la primera desde que EEUU y Ucrania anunciaron la semana pasada el acuerdo de alto el fuego de 30 días planteado por Washington, un plan ante el que el mandatario ruso, hasta ahora, ya había expresado reservas.

El lunes mismo desde Moscú el Kremlin enfriaba las expectativas ante la conversación. Un alto cargo del ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo que cualquier acuerdo tendría que garantizar el estatus neutral de Ucrania y pareció descartar la idea de fuerzas de paz europeas en suelo ucraniano, una idea que no se menciona en ninguno de los comunicados oficiales sobre la llamada.

Otros altos cargos rusos han estado pidiendo un acuerdo que aborde lo que Moscú llama las "causas raíz" del conflicto, un elemento que sí aparece en el comunicado del Kremlin de este martes . Concretamente, se dice que el presidente ruso destacó en su diálogo con Trump "la absoluta necesidad de eliminar las causas profundas de la crisis y los intereses legítimos de Rusia en el ámbito de la seguridad".

Lo que Rusia sí ha anunciado es que este miércoles se llevará a cabo un intercambio de prisioneros entre las partes rusa y ucraniana, de 175 personas en cada bando, y, dijo que, "como gesto de buena voluntad", serán trasladados 23 militares ucranianos gravemente heridos que están recibiendo tratamiento en instituciones médicas rusas.

Optimismo matizado

Aunque el tono de los comunicados es positivo, el resultado del diálogo debería rebajar algo el optimismo que en los últimos días había mostrado Trump, que el lunes se expresó confiando ante los periodistas en Washington en que él y Putin serían "capaces" de lograr un acuerdo de paz. En los últimos días el mandatario había hablado también de concesiones territoriales por parte de Kiev, que podrían incluir la planta nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, un aspecto al que no hace referencia su comunicado sobre la conversación con Putin.

Trump, en cualquier caso, ha celebrado la conversación tildándola de "muy buena y productiva" en un mensaje en Truth Social. "Hemos discutido muchos elementos de un Contrato para la Paz", ha escrito el mandatario, que ha asegurado que el camino hacia el fin de la guerra está "completamente en marcha" y se ha mostrado esperanzado en "acabar el trabajo por el bien de la humanidad".

Tanto él como Putin, además, han mostrado voluntad de mejorar las relaciones bilaterales. Washington asegura que un futuro con esa relación mejorada "tiene muchas ventajas, incluyendo enormes acuerdos económicos y estabilidad geopolítica cuando se haya logrado la paz", un extremo al que también ha apuntado el Kremlin. Como en los tiempos de la guerra fría, incluso han hablado de la posibilidad de partidos de hockey entre jugadores estadounidenses y rusos.