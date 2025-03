El partido de Orbán pide prohibir el desfile de orgullo gay para "defender" a los menores

El Fidesz, el partido del primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, ha propuesto este lunes una enmienda a la ley de reuniones para prohibir el desfile del orgullo gay y asegurar así la defensa de los menores. "Se prohíbe celebrar cualquier reunión que viole la prohibición establecida en la ley de defensa de los menores", reza el proyecto, que agrega que la organización y la participación en esos eventos será una infracción sometida a multa económica. Los diputados del Fidesz, que gobierna con mayoría absoluta desde 2010, justifican la enmienda con la ley de defensa de menores, afirmando que "así se garantizará que en Hungría solo puedan celebrarse reuniones que respeten el derecho de los niños a un desarrollo físico, mental y moral adecuado".

Orbán ya aconsejó el pasado febrero a los organizadores del desfile del orgullo gay que "no pierdan tiempo en la preparación de la marcha". El proyecto de enmienda prevé que la Policía use programas de identificación facial e imponer multas a los participantes. La enmienda prevé que aquellos que abandonen la marcha al ser advertidos por la Policía, no serían multados. La llamada 'ley de defensa de menores', aprobada en 2021 relaciona la homosexualidad con la pederastia, por lo que es considerada homófoba por diferentes ONG y ha sido criticada por la Unión Europea, a la que Hungría pertenece. Esa norma prohíbe hablar de la homosexualidad en espacios y publicaciones para menores y obliga a las librerías a vender en sobres cerrados los libros en la sección juvenil que abordan ese tema.

Desde que llegó al poder en 2010 el Gobierno de Orbán ha limitado legalmente los derechos de la comunidad LGTBIQ+. La mayoría parlamentaria del Fidesz modificó en 2011 la Constitución de 2011 y fijó que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. El Gobierno también ha prohibido que las parejas del mismo sexo puedan adoptar a niños. El Fidesz presentó la semana pasada al Parlamento un proyecto de enmienda de la Constitución que afirma que "todo niño tiene derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su adecuado desarrollo físico, mental y moral. Este derecho será prioritario sobre todos los otros derechos fundamentales, con la excepción del derecho a la vida". De esta manera la enmienda haría posible limitar el derecho a la libre reunión. El desfile de orgullo en Hungría se celebra desde hace 29 años y el de este verano será la 30 edición de la marcha, con la que concluye el mes Pride en Budapest y otras ciudades del país. Paralelamente a las políticas de Orbán, el apoyo del desfile sigue creciendo entre los húngaros y mientras que en 2019 el 34% de los encuestados aseguraba que se debería prohibir, para hoy ese número se redujo al 27%. La enmienda será discutida en el Parlamento en las próximas semanas.