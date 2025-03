DIRECTO Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

EEUU advierte a Hamás que responderá "en consecuencia" si no cumple los plazos

El enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, advirtió este viernes a Hamás que su país responderá "en consecuencia" si el grupo islamista palestino no respeta los plazos acordados en la negociación para poner fin al conflicto con Israel. "Hamás está apostando a que el tiempo corre a su favor. No es así. Hamás es plenamente consciente de la fecha límite y debe saber que responderemos en consecuencia si no se cumple", dijo en un comunicado difundido por la Casa Blanca. Hamás confirmó este viernes haber aceptado reanudar las negociaciones indirectas con Israel y se mostró dispuesto a liberar al soldado de doble nacionalidad estadounidense-israelí Edan Alexander, además de los cuerpos de otras cuatro rehenes en la segunda fase. Según fuentes citadas el jueves bajo anonimato por la prensa israelí, la propuesta respaldada por Witkoff barajaba la liberación de cinco rehenes vivos a cambio de 50 días de alto el fuego en Gaza, durante los cuales se celebrarían negociaciones sobre la continuación del acuerdo.