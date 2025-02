GUERRA EN UCRANIA, en directo: última hora del conflicto y negociaciones de paz

Albares dice que no ve ni como hipótesis una solución para Ucrania sin la voz de Europa

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, dijo este viernes en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich que no baraja "ni como hipótesis" una solución para Ucrania en la que no se tenga en cuenta la voz de los europeos. "No barajo ni como hipótesis una solución para algo que concierne a Europa, aunque no solamente a Europa, sin que se escuche la voz de los europeos", dijo Albares ante un grupo de periodistas ante la sede de la MSC en la capital bávara. "Europa tiene una voz y una posición clara, que es una posición de paz. Pero tiene que ser una paz estable y duradera y basada en el respeto a la soberanía de Ucrania y al Gobierno democrático de Ucrania. De lo contrario no será duradera", agregó.