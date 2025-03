DIRECTO Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

La ONU advierte de que la ayuda humanitaria en Gaza se está agotando "rápido"

Naciones Unidas advirtió el miércoles que los suministros de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza se están agotando "muy rápido", en medio del bloqueo de Israel para presionar a Hamás. Israel detuvo los envíos de ayuda hace once días y desconectó su única línea eléctrica con Gaza que abastece a la principal planta desalinizadora del territorio, como forma de presionar a Hamás a aceptar condiciones en las negociaciones para la siguiente fase de la tregua. Tras el alto el fuego acordado el 19 de enero, Naciones Unidas avanzó en el suministro de alimentos y medicamentos a Gaza y en la reactivación de los hospitales dañados, declaró en una conferencia de prensa Tom Fletcher, jefe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Pero ahora no está llegando nada de ayuda, afirmó. "Once días ya son demasiados días para impedir que la ayuda llegue a los civiles que tanto la necesitan", declaró Fletcher.