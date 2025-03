DIRECTO | Guerra Ucrania: últimas noticias al minuto

Merkel: el tiempo de la OTAN no ha terminado aún, no hay que cerrar la puerta a EEUU

La excanciller alemana Angela Merkel opinó, al comentar los actuales planes de rearme europeos, que el espíritu de la alianza militar transatlántica nacida tras la Segunda Guerra Mundial debe mantenerse, ya que "decir que no necesitamos ya a Estados Unidos sería sobreestimar a Europa". "La OTAN nació por buenas razones, EEUU, Canadá y Europa pensaron en que podían construir juntas una disuasión, y no creo que ese tiempo haya terminado", aseguró Merkel en una charla en Ginebra junto a la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala. "No cerraría la puerta de un golpe diciendo que ya no necesitamos a Estados Unidos, eso sería sobreestimar a Europa", agregó, mostrándose no obstante de acuerdo con la decisión tomada por la Unión Europea de reforzar unilateralmente su Defensa con una inversión de 800.000 millones de euros.