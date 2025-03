Última hora de las decisiones de Trump: impacto y reacciones

Los demócratas, tras el discurso: con Trump en el cargo hubiésemos perdido la Guerra Fría

La senadora demócrata Elissa Slotkin aseguró este martes en su réplica al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que si él hubiera estado en el cargo durante la Guerra Fría, el bando estadounidense habría perdido. "Como niña de la Guerra Fría, estoy agradecida de que estuviera Ronald Reagan (1981-1989) y no Trump en el cargo en la década de los 80. Trump habría perdido la Guerra Fría. Las acciones de Donald Trump sugieren que, en el fondo, no cree que seamos una nación excepcional. Está claro que no cree que debamos liderar el mundo", dijo Slotkin cuando el republicano acabó su discurso ante una sesión conjunta del Congreso, tras casi dos horas. La senadora, que fue la encargada de los demócratas para este cometido, se centró principalmente en la política exterior y en la guerra comercial que el mandatario ha comenzado contra México y Canadá. "Necesitamos amigos en todos los rincones, nuestra seguridad depende de ello", apuntó.