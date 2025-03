Zelenski "lamenta" lo ocurrido en el Despacho Oval y ofrece una tregua por mar y aire

En un mensaje cuidadosamente redactado para no dar la impresión de que asumía la humillación pública a la que fue sometido hace unos días en la Casa Blanca, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha lamentado este martes la evolución de su reunión con el presidente de EEUU, Donald Trump, del pasado viernes en el Despacho Oval, al tiempo que ha tendido la mano para trabajar de forma constructiva con el "fuerte" liderazgo estadounidense en pos de una "paz duradera". En su cuenta de la red social X (antes Twitter), Zelenski ha querido salir al paso de las acusaciones de Trump de no estar interesado en poner fin a la guerra, al tiempo que se ha declarado favorable a una tregua en los mares y el aire antes de iniciar conversaciones sobre una "paz duradera".

La mano tendida de Zelenski parece haber tenido éxito. Según medios de prensa, el líder de la Casa Blanca tenía previsto anunciar la firma del polémico acuerdo sobre los minerales en el primer discurso ante el Congreso de EEUU tras asumir el cargo en enero pasado. No obstante, las fuentes llamaron a la cautela ya que podrían producirse cambios en el último momento.

"Nadie desea la paz más que nosotros", ha proclamado el mandatario ucraniano. El gesto de Zelenski para apaciguar la tormenta verbal con Trump sobrevino después del anuncio por parte del presidente norteamericano de que suspendía los envíos de material militar a Ucrania. Sin embargo, con el magnate neoyorquino, del dicho al hecho siempre suele haber mucho trecho, y según reporteros como Oliver Carroll, de 'The Economist', se trata de una declaración dirigida a los medios sin que por el momento haya existido ninguna repercusión práctica sobre el terreno. Fuentes ucranianas han asegurado al periodista que no se había producido ningún cambio en el intercambio de información de inteligencia, o en cualquier otro aspecto clave del apoyo militar estadounidense. "Nuestros socios nos han asegurado que no se ha producido ninguna decisión oficial", aseguraron dichas fuentes al informador.

Tender la mano

Zelenski ha querido tender la mano a su homólogo estadounidense, sabedor de que la ayuda militar de EEUU es vital para contener la ofensiva rusa. Los informes diarios del Instituto de Estudios sobre la Guerra (ISW) sostienen que los avances de las tropas rusas en el este de Ucrania a costa de grandes pérdidas entre la soldadesca en los últimos meses del pasado año se han ralentizado, al tiempo que el Ejército ucraniano está infligiendo pérdidas de entidad a empresas vinculadas a la explotación y comercialización del petrolero. Pero el apoyo estadounidense en armas y a la hora de identificar objetivos sigue siendo vital para la supervivencia del Estado ucraniano frente al embate del Ejército invasor.

En Moscú, los prohombres del Kremlin han dado rienda suelta a la euforia ante el aparente alineamiento del presidente norteamericano ante sus tesis. Pero existe un mar de fondo de desconfianza ante la imprevisibilidad del mandatario norteamericano que empuja a las redes y órganos de propaganda rusa a intentar sabotear cualquier acercamiento entre Zelenski y Trump, incluyendo un eventual acuerdo sobre las denominadas tierras raras. Según el ISW, la televisión pública rusa está calificando de "chantaje" hacia Kiev la actitud de Washington respecto a este tema, al tiempo que el presidente Putin se esmeraba en hacer ofertas alternativas, asegurando que el territorio ruso alberga más materiales raros que Ucrania e incluyendo en la oferta terrenos en las regiones ucranianas ocupadas por Rusia. "El Kremlin tiene interés en impedir el acuerdo, ya que el pacto comprometerá a EEUU en una inversión de envergadura por consiguiente, con su soberanía", sentencia en un informe el laboratorio de ideas con sede en Washington.