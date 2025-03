Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Israel insiste en que volverá a la guerra si Hamás no libera "pronto" a los rehenes

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió este lunes al grupo islamista palestino Hamás de que si no libera "pronto" a los rehenes israelíes que todavía siguen en Gaza, Israel retomará su ofensiva en el enclave. "Si Hamás no libera pronto a los rehenes, las puertas de Gaza se cerrarán y las puertas del infierno se abrirán. Volveremos a combatir, y se enfrentarán a unas FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) con métodos que no conocen", dijo Katz en una ceremonia con motivo del 33 aniversario de la muerte del ex primer ministro israelí Menájem Beguín, en declaraciones compartidas por su oficina. Katz aseguró además que Israel ha "respondido" a una petición de los mediadores (Estados Unidos, Qatar y Egipto) para extender las negociaciones "unos pocos días", después de que el sábado expirase la primera fase del alto el fuego sin que las partes hayan logrado un acuerdo para la segunda.