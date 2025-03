Última hora de las decisiones de Trump: impacto y reacciones

Trump confirma aranceles a México, Canadá y China y abre la puerta a una guerra comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que tiene previsto aplicar aranceles del 25 % a los exportaciones procedentes de México y Canadá y otro 10 % a los bienes que China exporta a su país, lo que abre la puerta a un conflicto comercial transfronterizo a gran escala. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump, que había retrasado la fecha de implementación original de estos gravámenes para que México y Ottawa reforzarán la seguridad en sus fronteras, aseguró este lunes que ambas naciones no tienen "margen" de negociación para evitarlos. "No hay margen para México ni para Canadá, no. Los aranceles están listos y entran en vigor mañana", afirmó Trump a la prensa.