Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora de la propuesta conjunta de alto el fuego

Zelenski mantiene su rechazo a una tregua en Ucrania sin "garantías de seguridad"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, mantiene su rechazo a un alto al fuego con Rusia si no hay garantías "serias" de seguridad, tras una cumbre con sus aliados en Londres y ante la presión del presidente estadounidense Donald Trump. Adoptando una postura parecida a la de Donald Trump, que afirmó que Zelenski no está "listo para la paz", Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022, aseguró este lunes que habría que "forzar a Zelenski" a firmar un acuerdo para terminar con el conflicto porque actualmente "no quiere la paz". El altercado del viernes entre Zelenski, Trump y el vicepresidente estadounidense JD Vance en el Despacho Oval de la Casa Blanca se produjo a raíz de las garantías de seguridad que reclama Kiev para firmar un acuerdo sobre el acceso de Estados Unidos a los recursos minerales ucranianos. En cuanto a los aliados europeos de Kiev, el presidente francés, Emmanuel Macron, mencionó el domingo la idea de una primera tregua de un mes "en los aires, en los mares y en las infraestructuras energéticas". Sin embargo, el gobierno británico señaló que no existe ningún acuerdo de momento respecto a esa iniciativa.