Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Hamás acusa a Israel de "trabajar duro" para provocar el colapso del alto el fuego en la Franja de Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado este lunes al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de intentar reactivar la "agresión" contra la Franja de Gaza y ha recalcado que las autoridades israelíes "trabajan duro" para lograr un colapso del acuerdo del alto el fuego, después de anunciar el domingo un bloqueo de la entrada de ayuda humanitaria al enclave argumentando que el grupo islamista no acepta su exigencia de prorrogar la primera fase del pacto, algo no contemplado en un inicio. "A pesar del acuerdo de alto el fuego, la ocupación y Netanyahu están intentando reactivar la agresión contra nuestro pueblo", ha dicho Osama Hamdan, un alto cargo de Hamás, quien ha afirmado que "el Gobierno de ocupación está interesado en un colapso del acuerdo y está trabajando duro para lograrlo", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'. Así, ha reiterado las acusaciones contra Israel por "violaciones del acuerdo" al no permitir la entrada del total de ayuda humanitaria pactada y ha agregado que "la ocupación impidió al sector comercial importar todo tipo de combustible, además de permitir la entrada de 15 casas prefabricadas del total de 65.000 pactadas" para la primera fase del alto el fuego, en vigor desde el 19 de enero.