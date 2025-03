Última hora de las decisiones de Trump: impacto y reacciones

El Gobierno de Trump dice haber detenido a 20.000 inmigrantes indocumentados en un mes

El Gobierno de Donald Trump detuvo en un solo mes a 20.000 inmigrantes indocumentados, según anunció hoy la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem. En un breve comunicado en el que no dio detalles pormenorizados, Noem se jactó de haber incrementado en un 627 % el promedio de arrestos mensuales durante la precedente administración de Joe Biden, y añadió que ese gobierno anterior solo arrestó a 33.000 inmigrantes a lo largo de todo el año pasado. Sin embargo, esa última cifra no parece correcta: según datos obtenidos por la televisión NBC la pasada semana, fueron 113.431 los inmigrante indocumentados detenidos el pasado año fiscal (de octubre de 2023 a septiembre de 2024), de los que un 28 % no tenían acusaciones pendientes.