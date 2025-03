Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora de la propuesta conjunta de alto el fuego

Starmer: "No acepto que Estados Unidos sea un aliado poco fiable"

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el domingo que no aceptaba que Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, fuera un aliado poco fiable. "Nadie quería ver lo que pasó el viernes pasado, pero no acepto que Estados Unidos sea un aliado poco fiable". Starmer recordó que "Estados Unidos ha sido un aliado fiable para el Reino Unido durante muchas, muchas décadas, y sigue siéndolo. No hay dos países tan estrechamente alineados como los nuestros, y nuestra defensa, nuestra seguridad y nuestra inteligencia están entrelazadas como no lo están las de ningún otro país".