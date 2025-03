Un periodista pregunta a Zelenski por qué no lleva traje: "Cuando acabe esta guerra..."

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, se enzarzaron en una insólita discusión televisada donde Trump y el vicepresidente J.D. Vance, le recriminaron al ucraniano no "estar agradecido" por la ayuda militar que Estados Unidos ha prestado al país eslavo durante los últimos tres años para hacer frente a la invasión de Rusia.

"Estas jugando con la tercera guerra mundial", le llegó a decir el mandatario estadounidense, interrumpiéndolo constantemente - "has hablado mucho", le decía -, y acusándolo de no estar "preparado" para la paz con Rusia. "¿Has dado las gracias alguna vez?", le preguntó con la complicidad de Vance en una conversación que se empezó a tensar cuando Zelenski calificó de "asesino" al presidente ruso Vladimir Putin.

La vestimenta de Zelenski en el Despacho Oval no pasó desapercibida por Trump y algunos periodistas afines. El mandatario ucraniano, fiel a su estilo, se presentó con un atuendo militar. "Vas muy arreglado hoy", le espetó Trump irónicamente a su llegada.

En medio de la comparecencia el Despacho, un periodista de un medio ultraconservador preguntó a Zelenski porque no usaba traje y señaló que muchos estadounidenses lo consideran irrespetuoso. El ucraniano, descolocado en un inicio por la pregunta, respondió: "Me pondré un traje cuando acabe esta guerra. Sí, tal vez, tal vez algo como el tuyo. O tal vez algo mejor. No lo sé, ya veremos. Tal vez algo más barato".

Zelenski, esta vez de negro aunque suele utilizar atuendos de color caqui, ha dicho en varias ocasiones que utilizará uniformes militares hasta que se acabe la guerra. Una decisión que ha sido analizada por infinidad de expertos, coincidiendo todos ellos de que esta elección lo diferencia de Putin, siempre con traje. Además, vestir como los militares proyecta la imagen de un líder que está con los suyos, "en la trinchera".

Acuerdo suspendido

Ambos países habían llegado a un acuerdo preliminar sobre recursos naturales. Según este acuerdo, Ucrania cedería un 50% de los ingresos obtenidos de la futura explotación de todos los recursos naturales bajo control estatal (petróleo, gas natural y tierras raras), así como proyectos de infraestructuras como los centros de datos. Un acuerdo que no se firmó tras la discusión, según confirmó la Casa Blanca.

El país de Europa oriental posee el 5% de las materias primas críticas del mundo, cruciales para las industrias más punteras. Actualmente, cuenta con un total de 10.000 yacimientos de hasta 95 elementos químicos distintos, entre ellos el litio, crucial para la fabricación de baterías.