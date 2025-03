La tensa discusión entre Trump y Zelenski en la Casa Blanca, en 5 vídeos

Estados Unidos y Ucrania han roto las negociaciones para un acuerdo crucial sobre las tierras raras ucranianas --un pacto que garantizaba la continuación de la asistencia norteamericana contra la invasión de Rusia a cambio del acceso a estos recursos-- en la culminación de una catastrófica visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a la Casa Blanca caracterizada por una discusión casi a voz en grito con el mandatario norteamericano, Donald Trump, ante los principales medios de comunicación reunidos en el Despacho Oval.

Lo que al principio comenzó como una apacible conversación ante los medios de comunicación acabó degenerando en una tensa discusión ante los medios en el momento que empezó a aparecer la cuestión de los orígenes de la guerra y el respaldo norteamericano.

EPC

"¿Crees que es respetuoso venir al Despacho Oval de los Estados Unidos de América", incidió en ese momento el vicepresidente de EEUU, JD Vance, "y atacar a la administración que está tratando de evitar la destrucción de tu país?".

En ese momento, Trump se ha sumado a las críticas y avisado a Zelenski de que no está, ni mucho menos, en una posición idónea para hacer exigencias. "No tenéis suficientes tropas", ha añadido Trump. "No podéis decirnos si quiero un alto el fuego o no. Estáis faltando al respeto a nuestro país. Sé que no estáis ganando", ha declarado el presidente estadounidense, ya en medio de constantes interrupciones.

Otras

"Te hemos dado el poder para que seas un tipo duro. O haces un trato o nos vamos. Ahora mismo no tenéis las cartas en la mano. Estás jugando con las vidas de millones, está jugando con la Tercera Guerra Mundial. Y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso hacia este país", ha añadido.

En medio de las voces, Trump ha instado a Zelenski a que apueste primero por un alto el fuego con Rusia en lugar de insistir en participar en negociaciones de paz. "Si puedes alcanzar un alto el fuego ahora mismo en Ucrania, yo te diría que aceptaras, para que las balas dejen de volar y tus hombres dejen de morir", ha propuesto el presidente estadounidense.

Otras

"Tu gente es muy valiente, pero o llegáis a un acuerdo o nos vamos, y si nos vamos, tendréis que luchar por vuestra cuenta y riesgo, y me parece que no va a ser bonito", ha avisado. A la defensiva, Zelenski argumentó primero que si sus hombres están muriendo es porque Rusia invadió el país.

"El presidente habla de la gente y de los soldados que están muriendo, pero ellos vinieron a nuestro territorio. Vinieron a nuestra tierra. Ellos comenzaron esta guerra y tienen que parar. Retirad a estos enemigos, a nuestro enemigo. Retirad a estas tropas de nuestra tierra", ha esgrimido Zelenski antes de descartar un alto el fuego con un país, Rusia, "que ha roto esta clase de acuerdos previamente".

Europa Press

"Por eso nunca aceptaremos un alto el fuego sin más. No funcionará sin garantías de seguridad", ha replicado el presidente ucraniano a este respecto.