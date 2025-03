Vídeo completo subtitulado de la bronca entre Trump y Zelenski en la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes, tras una tensa conversación en el Despacho Oval con su homólogo Volodímir Zelenski, que no negociará con él, le recriminó haber "faltado al respeto" a EEUU y le dijo que puede volver a Estados Unidos cuando "esté listo para la paz". Trump hizo esta declaración en una publicación en su red social Truth Social tras un hostil intercambio en el que advirtió a Zelenski de que no estaba en posición de imponer condiciones para la paz y le acusó de "jugar" con la Tercera Guerra Mundial. En su mensaje, Trump calificó la reunión de "muy significativa". "Aprendimos mucho (más de lo que) que nunca podríamos haber aprendido sin una conversación bajo semejante presión", afirmó.

Zelenski abandonó la Casa Blanca tras el enfrentamiento y humillación sufrida ante Trump, sin responder a preguntas sobre el futuro del pacto de minerales que ambos tenían previsto suscribir. Zelenski salió de la Casa Blanca a bordo de un coche negro con banderas ucranianas poco después de que finalizara la reunión, sin hacer declaraciones a la prensa sobre si había firmado el acuerdo.

Visita catastrófica

Tras la bronca pública en la Casa Blanca, Estados Unidos y Ucrania han roto las negociaciones para un acuerdo crucial sobre las tierras raras ucranianas --un pacto que garantizaba la continuación de la asistencia norteamericana contra la invasión de Rusia a cambio del acceso a estos recursos-- en la culminación de una catastrófica visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a la Casa Blanca.

En un fracaso de reunión que termina de certificar el desencuentro absoluto entre ambos líderes, Zelenski ha acabado abandonando la residencia presidencial en solitario, sin hacer declaraciones, y sin firmar un acuerdo considerado como una de las últimas esperanzas para preservar la vinculación entre Kiev y Washington, una semana después de que Trump acusara a su homólogo ucraniano de ser un "dictador" y de que Zelenski le respondiera acusándole de vivir en una "burbuja de desinformación".

Tensa discusión

Este viernes, lo que al principio comenzó como una apacible conversación ante los medios de comunicación acabó degenerando en una tensa discusión ante los medios en el momento que empezó a aparecer la cuestión de los orígenes de la guerra y el respaldo norteamericano.

"¿Crees que es respetuoso venir a la Oficina Oval de los Estados Unidos de América", incidió en ese momento el vicepresidente de EEUU, JD Vance, "y atacar a la administración que está tratando de evitar la destrucción de tu país?".

En ese momento, Trump se ha sumado a las críticas y avisado a Zelenski de que no está, ni mucho menos, en una posición idónea para hacer exigencias. "No tenéis suficientes tropas", ha añadido Trump. "No podéis decirnos si quiero un alto el fuego o no. Estáis faltando al respeto a nuestro país. Sé que no estáis ganando", ha declarado el presidente estadounidense, ya en medio de constantes interrupciones.

Tercera guerra mundial

"Te hemos dado el poder para que seas un tipo duro. O haces un trato o nos vamos. Ahora mismo no tenéis las cartas en la mano. Estás jugando con las vidas de millones, está jugando con la Tercera Guerra Mundial. Y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso hacia este país", ha añadido.

En medio de las voces, Trump ha instado a Zelenski a que apueste primero por un alto el fuego con Rusia en lugar de insistir en participar en negociaciones de paz. "Si puedes alcanzar un alto el fuego ahora mismo en Ucrania, yo te diría que aceptaras, para que las balas dejen de volar y tus hombres dejen de morir", ha propuesto el presidente estadounidense.

"Tu gente es muy valiente, pero o llegáis a un acuerdo o nos vamos, y si nos vamos, tendréis que luchar por vuestra cuenta y riesgo, y me parece que no va a ser bonito", ha avisado. A la defensiva, Zelenski argumentó primero que si sus hombres están muriendo es porque Rusia invadió el país.

"El presidente habla de la gente y de los soldados que están muriendo, pero ellos vinieron a nuestro territorio. Vinieron a nuestra tierra. Ellos comenzaron esta guerra y tienen que parar. Retirad a estos enemigos, a nuestro enemigo. Retirad a estas tropas de nuestra tierra", ha esgrimido Zelenski antes de descartar un alto el fuego con un país, Rusia, "que ha roto esta clase de acuerdos previamente".

"Por eso nunca aceptaremos un alto el fuego sin más. No funcionará sin garantías de seguridad", ha replicado el presidente ucraniano a este respecto.

Faltar al respeto de EEUU

Minutos después, y ya en su plataforma Truth Social, Trump valoró la reunión en términos, de nuevo, muy críticos hacia su homólogo ucraniano, a quien acusó una vez más de "faltar el respeto" a Estados Unidos "en el preciado Despacho Oval".

"Es sorprendente lo que surge a través de la emoción, y he determinado que el presidente Zelenski no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. Y yo no quiero ventajas, quiero paz. Puede regresar (a la Casa Blanca) cuando esté listo para la paz", ha sentenciado.

Minutos después de esta declaración, el presidente ucraniano abandonó la Casa Blanca si el tradicional acompañamiento de Trump, mientras fuentes de la Administración confirmaban a los principales medios estadounidenses que el acuerdo no había sido firmado.