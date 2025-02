GUERRA UCRANIA, directo: última hora de las negociaciones de paz y los combates

Trump menosprecia a Zelenski públicamente en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha menospreciado públicamente al de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante la aparición pública ante la prensa. Trump, sin ningún tipo de formalismos, ha presionado a Zelenski con un aparente ultimátum. "O hacemos un trato o nos vamos", ha dicho Trump a Zelenski. Al final de la acalorada reunión, Trump se ha dirigido directamente a Zelenski: "El problema es que te he dado poder para que seas un tipo duro, y no creo que serías un tipo duro sin Estados Unidos". "Y su gente es muy valiente. Pero o llegan a un acuerdo o nos vamos, y si nos vamos, lucharán para salir adelante", ha añadido. "No creo que sea bonito, pero lucharás para salir adelante. Pero no tienes las cartas, pero una vez que firmamos ese acuerdo, estás en una posición mucho mejor [con el acuerdo], pero no estás actuando en absoluto agradecido y eso no es algo agradable. Seré honesto", ha terminado Trump.