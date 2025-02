Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

La segunda fase de la tregua en Gaza sigue bloqueada

Un funcionario de seguridad egipcio reconoció este viernes que la segunda fase de la tregua en Gaza requerirá complejas negociaciones. Las delegaciones representantes de Israel y Hamás no participan directamente en las negociaciones abiertas esta semana en Egipto para cerrar un acuerdo sobre la segunda fase del alto el fuego. "La segunda fase requiere una discusión profunda. Tomará algún tiempo", afirmó sobre este proceso. En este sentido, concretó que aún no han comenzado las conversaciones sobre la segunda fase, que podría conducir a un cese permanente de la guerra. Añadió que Israel busca extender la primera fase con la condición de que el Hamás libere a tres rehenes cada semana a cambio de la liberación de prisioneros palestinos retenidos por Israel, si bien no especificó cuántos prisioneros palestinos liberaría a cambio. "Ni Hamás ni Israel han abordado lo que podría suceder después del sábado si la primera fase del alto el fuego termina sin un acuerdo. Las negociaciones entre ambas partes se llevan a cabo con la mediación de Egipto y Qatar y el apoyo de Estados Unidos", agregó. En la primera fase, se entregaron 33 rehenes israelís a cambio de unos 2.000 prisioneros palestinos. La segunda fase tiene como objetivo liberar a los rehenes restantes y lograr la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza.