Trump reitera que el 4 marzo entrarán en vigor los nuevos aranceles a México, Canadá y China

El presidente de EEUU, Donald Trump, reiteró este jueves que los aranceles a las exportaciones de México y Canadá hacia Estados Unidos entrarán en vigor el 4 de marzo y a partir de ese día China pagará un 10% adicional de tarifas aduaneras "hasta que se detenga o limite" el narcotráfico. De llevarse a efecto la amenaza de Trump se teme una escalada arancelaria mundial y efectos para toda la economía mundial en su conjunto.

"Las drogas siguen entrando en nuestro país desde México y Canadá a niveles muy altos e inaceptables", acusó el presidente estadounidense en su red Truth Social. "No podemos permitir que este flagelo continúe dañando a Estados Unidos y, por lo tanto, hasta que se detenga o se limite seriamente" los aranceles "programados" para "el 4 de marzo entrarán en vigor, según lo previsto", aseguró.

Trump prometió en febrero imponer aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas y canadienses para incentivar a sus vecinos a combatir el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que causa estragos en Estados Unidos, y la migración ilegal. Pero dio un mes de plazo con el fin declarado de dar margen para encontrar un acuerdo que los evite.

Esta semana transmitió mensajes contradictorios: primero dijo que las tarifas aduaneras siguen adelante "según lo programado" y el miércoles aseguró que se aplicarían el 2 de abril. Todavía existen algunos economistas que consideran las amenazas de Trump una herramienta de negociación para mejorar la balanza comercial estadounidense, pero si la amenaza se hace realidad se dan por hecho más tensiones inflacionistas para los consumidores estadounidenses y afectación también para las empresas exportadoras de los países afectados. También existe la amenaza de subidas de aranceles para los productos europeos, especialmente farmacéuticos y automóviles, pero también del sector alimentario y otros.

Las drogas, principal preocupación

Pero la gran excusa de Trump esgrimida este jueves para la subida de aranceles es la importación de drogas, que suponen un serio problema para la sociedad estadounidense. "Un gran porcentaje de estas drogas, muchas de ellas en forma de fentanilo, se fabrican y suministran en China. Más de 100.000 personas murieron el año pasado debido a la distribución de estos venenos peligrosos y altamente adictivos", acusó Trump. "China deberá pagar un arancel adicional del 10%" el 4 de marzo, advirtió. Se calcula que 58.000 personas murieron en EEUU en los últimos 12 meses por sobredosis de opioides. El fentanilo es un opioide sintético potente que puede ser hasta 100 veces más fuerte que la morfina.

Aranceles para China

Los productos chinos ya están sujetos a aranceles suplementarios del 10% desde principios de febrero, a lo que Pekín ha respondido con tarifas selectivas a las exportaciones estadounidenses. Un funcionario estadounidense confirmó a la AFP que el nuevo gravamen del 10% se suma al ya existente porque, según él, no ha habido "progresos suficientes" en el frente de la droga. Estimó que Washington tiene que actuar contra los tres países para atajar el problema del fentanilo.

Negociación abierta

El cambio de 180 grados sobre México y Canadá fue anunciado el día en el que el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se reunirá en Washington con el gabinete de seguridad de México. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no pierde la esperanza de resolver las desavenencias mediante el diálogo. "Esperamos que podamos hablar con el presidente Trump, (...) que podamos llegar a un acuerdo y que el 4 de marzo podamos anunciar otra cosa", dijo Sheinbaum en su rueda de prensa matutina.

Las medidas de México

En las últimas semanas, México y Canadá han tomado medidas para eludir en todo o en parte los aranceles estadounidenses. México, por ejemplo, envió 10.000 militares a la frontera común para frenar el tráfico de droga a Estados Unidos, destino de más del 80% de las exportaciones mexicanas. El magnate republicano reconoció el miércoles que el número de cruces ilegales de migrantes por la frontera con México cayó drásticamente, pero lo atribuyó a su política más que a las medidas tomadas por Sheinbaum. Los datos "han sido buenos, pero eso también se debe a nosotros. En gran parte, a nosotros. Ahora mismo es muy difícil entrar por la frontera", declaró. Pero "el daño ya está hecho", afirmó el miércoles, refiriéndose a las muertes por sobredosis de fentanilo.

Las medidas de Canadá

Canadá, país al que Trump quiere convertir en "el estado 51" de Estados Unidos, nombró por su parte un "zar del fentanilo", entre otras concesiones realizadas a Washington. Los tres países son socios desde 1994 de un acuerdo de libre comercio regional que fue renegociado en 2020 por exigencia de Trump durante su primer mandato (2017-2021) y debe ser revisado en 2026. Este jueves el presidente estadounidense advirtió asimismo de que la fecha del 2 de abril para la potencial imposición de lo que denomina "aranceles recíprocos" a aliados y adversarios "permanecerá en pleno vigor y efecto". Estos se adaptarán a cada socio una vez que las agencias gubernamentales completen una serie de estudios solicitados por el magnate republicano de 78 años. "Como nos trates serás tratado", declaró el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en una entrevista con Fox News el miércoles acerca de los gravámenes recíprocos. La idea es que Trump considera que los desequilibrios de la balanza comercial son una tomadura de pelo para Estados Unidos, sin tener en cuenta que los flujos comerciales tienden a beneficiar también a los consumidores y que el superávit comercial no implica necesariamente mejores niveles de vida de la población, ya que encarece los productos que el mercado interior no puede producir o abarata otros que no resultan rentables a las empresas locales.