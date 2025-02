Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

La tregua

La primera fase de este alto el fuego termina el sábado y todavía no se han negociado los términos de la segunda etapa, en la que debe ponerse fin a la guerra y completar la liberación de la sesentena de rehenes que seguirán en Gaza. "No hay otra opción que iniciar las negociaciones para la segunda fase", señaló en un comunicado el movimiento palestino, considerando que Israel no podía poner "falsas excusas" para frenar el proceso. En este periodo inicial de seis semanas, un total de 25 rehenes y ocho cadáveres regresaron a Israel. A cambio, el Estado hebreo sacó a unos 1.900 presos palestinos de sus cárceles. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había señalado poco antes del intercambio que la entrega de los cadáveres se haría "conforme a las exigencias israelíes", es decir, "sin ceremonias de Hamás". El sábado, su gobierno había bloqueado la liberación de estos 600 presos en protesta por las "ceremonias humillantes" organizadas por Hamás en cada intercambio de rehenes, criticadas también por la ONU y la Cruz Roja.