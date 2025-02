Aminata Touré, alta representante del presidente de Senegal: "Los países que critican la presencia de Rusia en África, han estado en África durante mucho tiempo"

Aminata Touré (Dakar, 1962) se pasea por los pasillos de la majestuosa sede de Foment de Treball en Barcelona buscando, sin éxito, el retrato de alguna mujer que hubiera presidido la entidad entre todos los varones que adornan las paredes. No en vano, la ex primera ministra de Senegal (2013-2014) es una exponente de la presencia femenina en política de alto nivel en el país africano. Ha trabajado durante 24 años en la ONU en programas relacionados con la salud reproductiva y, actualmente, ha sido nombrada por el presidente, Bassirou Diomaye, como su alta representante. Recala en Barcelona de la mano de la Academia Europea Leadership.

¿Cómo analiza la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca desde el punto de África y, más concretamente, de Senegal?

Para nosotros es neutral porque consideramos que ha sido elegido por su propia gente, por la mayoría de los estadounidenses y, por lo tanto, es su presidente. Para África buscamos continuar la relación que tenemos, especialmente en los negocios. Esperamos que los negocios sigan creciendo y continúe la relación con la comunidad negra afroamericana y expandir nuestra colaboración con ellos. También esperamos tener un mundo en paz porque ni África, ni Senegal están aislados, forman parte de una comunidad global. Una de las cosas que nos preocupan son las políticas de inmigración. Nosotros también tenemos inmigrantes en EEUU y, como país civilizado, esperamos que sean tratados con dignidad, humanidad y respeto a sus derechos.

La que describe como idónea no parece ser, precisamente, la política migratoria de Trump...

Denunciaremos cualquier abuso al que sean sometidos los inmigrantes. El Gobierno de Senegal está asistiendo a sus ciudadanos en EEUU. Pedimos que se aplique la ley y que los derechos humanos sean respetados porque los inmigrantes tienen derechos como personas que nada tienen que ver con su estatus de legalidad. Hacemos un llamamiento al Gobierno de EEUU para que los inmigrantes sean tratados como seres humanos con derechos.

¿Cómo van los negocios entre EEUU y Senegal?

Están creciendo. Estamos construyendo una relación cultural y tenemos una diáspora muy dinámica en EEUU. Esperamos que sigan creciendo los negocios y nuestra relación. Estamos serenos porque creemos que no debe ser EEUU, Francia u otro país quien desarrolle Senegal, debemos desarrollarnos nosotros mismos. Si el presidente es elegido por su gente, es el problema de la gente que lo ha votado no el problema de Senegal.

Pero las consecuencias de una elección de presidente en una primera potencia mundial afecta, en mayor o menor medida, al resto.

Por eso he dicho que EEUU ha de tener una estrategia de paz y garantizar que los derechos de los países no son violados y que los derechos de las personas no son violados.

¿Está más controlado el yihadismo actualmente en la zona de África Occidental?

En Senegal, tenemos un islam muy moderado, un 95% de población es musulmana y el 5%, cristiana. El primer presidente fue cristiano, ejemplo de la apertura mental en nuestro país. Culturalmente, somo muy tolerantes.

Sin embargo, Mali, con el que comparte frontera Senegal, tiene un problema importante con el terrorismo yihadista.

Por ahora, nosotros no sufrimos el impacto del yihadismo. Nos solidarizamos con Mali, esperamos que su seguridad se recupere y superen el problema de terrorismo que tienen en algunas partes del país.

¿Cómo ha influido en la zona la retirada de tropas francesas?

Francia ha sacado sus bases militares. Es normal la retirada porque su presencia pertenece al pasado colonial. Es anticuado y no permite alcanzar una situación normal. Nadie tiene bases militares en otros países. La presencia de Francia no es necesaria, pertenece al pasado. Estoy de acuerdo con la retirada de Francia; han empezado a salir y deben completar el proceso en septiembre.

Mientras Francia se retira, ¿Rusia está aumentando su presencia en África?

No sé si en toda África. En Senegal, tenemos una relación regular desde hace 60 años. Muchos senegaleses hablan ruso porque han estudiado allí y han vuelto. Tenemos relaciones con España, Italia, Alemania... Cada país busca desarrollar sus relaciones tanto económicas como militares y culturales. Los países que critican la presencia de Rusia en África, han estado en África durante mucho tiempo. España, Francia, China... por ejemplo.

Estamos en un momento en el que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, está siendo arrinconado en Europa.

Es un problema europeo, no senegalés. Pero espero que todos vivamos en un mundo pacífico.

¿Qué opina de la petición del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a Senegal para que reciba a sus conciudadanos repatriados por encontrase en situación irregular?

Se está discutiendo entre ambos gobiernos. Pero déjeme decir que el Gobierno de España intenta buscar trabajadores en Senegal y la gente tiene que saberlo. Es el problema de muchos países europeos. En África, la media de edad es de 19 años mientras en Europa es de 44. Necesitan tener una mirada inteligente sobre la inmigración y no hacerlo emocionalmente. Europa, España incluida, necesita desesperadamente fuerza de trabajo que no tiene. España está buscando inmigrantes legales y viene a Senegal, fuerza de trabajo especialmente para la agricultura y el sector sanitario. Podemos discutir cómo colaborar.

Entiendo que Sánchez se refiere a la inmigración ilegal, la que se encuentra en España de forma irregular.

La inmigración ilegal es un tema estrella de la extrema derecha pero no es la realidad que arrojan las cifras. África tiene un 14% de inmigrantes en Europa, Asia, un 41%, un 22% es de otros países europeos que no forman parte de la UE. Somos los menos pero se nos ve por el color de la piel. ¿Por qué al hablar de inmigración ilegal siempre se focaliza en África? Es importante explicarlo a la población europea, que crece con la sensación de que hay una invasión africana y eso no es verdad. Si esto no se explica, se alimenta a la extrema derecha. No decimos que no vayamos a recibir a los ciudadanos repatriados pero debemos tener las garantías de que son senegaleses. Pero el presidente también debe explicar que está buscando contratos para traer africanos porque no lo dice.

Sí lo dice.

Deben decirlo alto. España plantea repatriar a senegaleses ilegales pero a la vez está buscando fuerza de trabajo en el país, es un poco contradictorio. ¿Por qué no legaliza a los que ya están? Eso tiene más sentido para mí. Legalízalos y úsalos en tu economía. Antes de traer a gente, legaliza a los que tienes. España necesita desesperadamente a estas personas.

¿Considera que Senegal es un país expoliado al hablar de cuotas de pesca de la UE?

Hemos paralizado el acuerdo porque consideramos que es injusto. Podemos negociar sobre otras bases. Europa debe entender que tiene que tener una relación con África sobre bases justas, lo que ha existido en el pasado no va a continuar. Queremos justicia, igualdad. Si Europa puede entender esto, podemos hacer buenos negocios.