Última hora de las decisiones de Trump: impacto y reacciones

Musk: "Si no se abordan los recortes, Estados Unidos caerá en la bancarrota"

Entre medidas económicas drásticas y afirmaciones falsas, Elon Musk, asesor del presidente , Donald Trump, volvió este miércoles a lanzar una de esas frases absurdas que calan tanto en la opinión pública y que fundamenten el estilo del nuevo Gabinete de oligarcas de EEUU. Según Elon Musk, su labor es puramente de "asistencia técnica" y que si DOGE deja de hacer su trabajo y no se abordan los recortes, "Estados Unidos caerá en la bancarrota". Es un absurdo porque técnicamente no es posible, pero la estrategia de Musk es que la iniciativa privada cope la actividad en el país y que la Administración quede bajo mínimos. Trump cedió la palabra a Musk y aseguró que quien no esté de acuerdo con sus planes de recortes y supervisión "se puede marchar". La Oficina de Gestión de Personal (OPM) envió el viernes, siguiendo instrucciones de Musk, un correo electrónico a todo el funcionariado federal para que contestaran el lunes sobre qué cinco tareas habían completado o serían despedidos, pero varios departamentos avisaron a sus empleados que no estaban obligados a hacerlo.