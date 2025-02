Trump acosa a Zelensky para que conceda a EEUU el botín de guerra de los minerales de Ucrania

“El presidente de Ucrania está en nuestro país. Está haciendo pequeñas y desagradables insinuaciones sobre su presidente favorito, yo. Cualquier acuerdo [para acabar la guerra], incluso el peor, habría sido mejor que el que tenemos ahora". Donald J. Trump Carolina del Norte, miércoles 25 de septiembre 2024

“Puedo estar en Nueva York el viernes. Es un buen momento para vernos. Usted sabe que siempre hablo con un gran respeto sobre cualquier cosa que se relacione con usted. Creo que es muy importante que tengamos un contacto personal y que nos entendamos al 100% mutuamente” Volodymir Zelensky Washington, 26 de septiembre 2024, carta a Trump.

Estamos en Nueva York. Es el 27 de septiembre de 2024. Antes de la reunión en su despacho de la Trump Tower, el candidato republicano a la presidencia, Donald J. Trump, elogia ante los medios su alianza con Zelensky, pero añade: “También tengo una muy buena relación con Putin”, como saben.

No ha pasado una hora. Los dos vuelven a hablar con la prensa.

Trump: “Es una pena, pero esta es una guerra que nunca debería haber ocurrido y la resolveremos. Es un rompecabezas complicado. Demasiadas personas muertas. Demasiadas ciudades hermosas [destruidas]”

Zelensky: “Creo que tenemos el punto de vista común de la guerra de Ucrania debe parar, y Putin no puede ganar y Ucrania debe imponerse”.

Poco después, Zelensky publica en X su impresión del encuentro. "Ha sido muy productiva. Le presenté nuestro Plan de Victoria y revisamos a fondo la situación en Ucrania y las consecuencias de la guerra para nuestro pueblo. Se discutieron muchos detalles. Estoy agradecido por esta reunión. Se necesita una paz justa".

La Administración Trump sostiene que dentro de los “muchos detalles” examinados en la Trump Tower estaba la exigencia del candidato republicano de pactar, si era elegido presidente, las “reparaciones” que debía pagar Ucrania a Estados Unidos.

Por entonces Trump hablaba de 300.000 millones de dólares que la Administración Biden había aportado a Ucrania desde la invasión rusa del 24 de febrero de 2024 -hace este lunes 24 de febrero tres años- el tema que en paralelo al comienzo formal de negociaciones en Arabia Saudí, el 18 de febrero pasado, ya era objeto de tensión entre Trump y Zelensky.

Antes de ese 18 de febrero, Zelensky rechazó la firma del primer borrador de pacto de las reparaciones, de fecha 7 de febrero de 2025, que fue filtrado al diario The Telegraph de Londres

Al tiempo, Trump ha apuntado que del dinero aportado por la Administración Biden la mayor parte ha “desaparecido”. Es más, ha enfatizado, el mismo Zelensky “admite de que la mitad del dinero que le mandamos está desaparecido”.

Al parecer, según el The New York Times(NYT), el equipo de Trump se basa para acusar a Zelensky en una entrevista que concedió a la agencia Associated Press, en la cual el presidente de Ucrania cuestiona las cifras norteamericanas. “Cuando se dice que Ucrania recibió 200.000 millones de dólares para apoyar al ejército durante la guerra, eso no es cierto. No sé a dónde ha ido todo ese dinero”. Lo que no ha afirmado es que el dinero ha “desaparecido” como ha declarado Trump. “O es un malentendido o han distorsionado lo que ha dicho”, señala el NYT.

La Administración Biden aportó a Ucrania, entre el 24 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2024 unos 114.200 millones de euros a los que se añaden ayudas aprobadas que están en camino por otros 4.840 millones en camino. Fuentes del Congreso norteamericano sitúan esas ayudas en cifras superiores: cinco tramos que se elevan a 175.000 millones, de los cuales se han gastado 70.000 millones en comprar armas a EEUU. Una parte de las ayudas es financiación humanitaria, pero la mayor tajada corresponde a préstamos que deben ser repagados. Es menos que la cantidad aportada por la UE: 132.300 millones de euros, con compromisos de 115.100 millones de euros adicionales.

El proyecto confidencial señala que EEUU y Ucrania formarían un fondo unido de inversiones para "asegurar que las partes hostiles al conflicto no se beneficien de la reconstrucción de Ucrania". El acuerdo cubre el "valor económico asociado con los recursos de Ucrania: recursos minerales, petróleo, gas, puertos y otras infraestructuras (según se convenga). Este acuerdo debe regirse por la ley de Nueva York sin tener en cuenta los principios de conflicto de leyes".

EEUU obtendrá el 50% de los ingresos recibidos por Ucrania de la extracción de sus recursos, y 50% del valor financiero de "todas las nuevas licencias concedidas a terceros" para la monetización futura de los recursos. Una de las cláusulas permitiría a EEUU retener los ingresos hasta que Ucrania reintegre la deuda originada en el esfuerzo de guerra. También establece que EEUU tendrá para las futuras concesiones "el derecho de veto para la compra de minerales exportables".

Según publica este sábado, 22 de febrero, el NYT, dicho borrador ha dado lugar a una nueva versión en la que se mantiene el proyecto propuesto de asociación (fondo de inversión), aunque se propone eliminar la propuesta de someter cualquier diferendo a la ley del Estado de Nueva York.

Trump envió a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, a Kiev, la capital de Ucrania, para reunirse con Zelensky, el 12 de febrero pasado. Previamente se le envió el nuevo borrador de reparaciones.

Presión para el acuerdo

Es simbólico que la primera visita oficial de un secretario de la Administración Trump haya sido el secretario del Tesoro. Su misión: Zelensky debía firmar el acuerdo cuanto antes. Zelensky le explicó que no podía firmar un documento que acaba de recibir pero le advirtió de que cualquier pacto requería establecer garantías de seguridad para Ucrania.

Por otra parte, el Parlamento tiene previsto examinar la propuesta a partir de este lunes 24 de febrero.

Pero Trump ha redoblado la presión. El representante especial para Ucrania, Keith Kellog, llegó el 19 de febrero para cerrar el trato. "Entendemos la necesidad de garantías. Parte de mi misión es sentarme, escuchar y decir: ¿cuáles son sus preocupaciones” explicó Kellog en la capital ucraniana.

Kellog trató de borrar las agresiones verbales de Trump a Zelensky y partió hacia Washington,Trump escribió en X que la reunión entre su enviado y Zelensky “devuelve la esperanza” para las relaciones entre Ucrania y EE.UU

La extraordinaria presión sobre Zelensky indica, según fuentes diplomáticas norteamericanas, que necesita cerrar el acuerdo sobre la explotación de minerales de Ucrania antes de pasar rápidamente a los siguientes escenarios del pacto con Putin.

Esto es lo que hay detrás de los bastidores de la reunión de los líderes europeos, entre ellos Pedro Sánchez, hoy con Zelensky en el tercer aniversario de la invasión rusa.

