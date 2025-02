GUERRA UCRANIA, directo: última hora de las negociaciones de paz y los combates

Países Bajos insiste que Trump "no está bien informado" sobre la guerra rusa en Ucrania

El ministro neerlandés de Defensa, Ruben Brekelmans, insistió este viernes en que el presidente estadounidense Donald Trump "no está bien informado" sobre la agresión rusa a Ucrania, y subrayó que es "evidente" que Vladimir Putin es "un dictador" y es quien "invadió Ucrania, y no al revés". El liberal Brekelmans consideró preocupantes las declaraciones de Trump y aseguró que "definitivamente, no está bien informado", después de que llamara este miércoles "dictador sin elecciones" a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. "Es evidente que el dictador es Putin, y Zelenski fue elegido en unas elecciones libres. Debemos asegurarnos de que los hechos sigan siendo claros en toda la discusión sobre Ucrania. Y este es un hecho: Putin es un dictador, Putin invadió Ucrania, y no al revés", señaló el ministro neerlandés. Zelenski, que fue elegido presidente en 2019, podría haberse presentado a la reelección en unos comicios que deberían haberse celebrado la primavera de 2024, pero no han tenido lugar debido a la imposición de la ley marcial por la guerra.