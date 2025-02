Terremotos en Grecia y erupción del volcan Etna, hoy en directo: última hora de la situación en Santorini y Sicilia

No se esperan erupciones de los volcanes

Un comité de expertos está examinando crear lugares de acceso restringido a lo largo de toda la caldera volcánica de Santorini, informa el portal protothema.gr. Por su parte, el Gobierno ya ha anunciado que se realizarán obras en ciertos puntos de Santorini para asegurar la estabilidad de la caldera volcánica, al borde de la cual están construidos dos de los pueblos más turísticos de la isla, que es visitada por unos tres millones de turistas cada año, la mayoría en verano. El profesor de Gestión de Desastres Naturales, Efthimis Lekkas, reiteró este martes durante una reunión con la jefatura de Protección Civil en la isla que el escenario más probable es que se registre "una desescalada progresiva del fenómeno", lo que sin embargo podría durar semanas, quizás meses. No obstante, el experto no excluyó la posibilidad de que se registre un sismo de magnitud 6, o ligeramente mayor, que podría provocar derrumbes de edificios en la caldera, según señaló. Respecto a los dos volcanes que existen en la zona (el de Nea Kameni frente a la caldera de Santorini y el de Kolumbo más al este), Lekkas recalcó que no se espera ninguna erupción volcánica en el futuro cercano.