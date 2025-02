GUERRA UCRANIA, directo: última hora de las negociaciones de paz y los combates

Trump dice estar cansado de cómo Zelenski está gestionando la guerra: "No tiene cartas"

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes estar cansado de cómo el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, está gestionando la guerra con Ucrania: "No tiene ninguna carta", señaló en una entrevista con Fox News Radio. "Le he estado observando durante años y le he visto negociar sin cartas. No tiene cartas y te cansas", señaló el líder republicano, que dijo "haber visto suficiente". Trump criticó además que Zelenski se queje del inicio de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudí a espaldas de Ucrania. "Ha estado en reuniones durante tres años y no se consiguió nada, así que no creo que sea muy importante que esté. Miren lo que le pasó a su país. Ha sido demolido", añadió el presidente estadounidense, que estimó que desde que volvió al poder el pasado 20 de enero ha habido más avances que en todo ese tiempo.